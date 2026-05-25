Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

Покинувшая Россию компания Electrolux сократила 1719 человек на ряде своих заводов в Италии. Об этом сообщило Ansa.

Так, численность персонала в Порсии сократилась с 571 до 309 человек, в Соларо — с 615 до 398, в Форли — с 683 до 345 (-338), а в Сусегане — с 728 до 418. Кроме того, был закрыт завод в Черрето-д'Эзи.

Обосновывая такие шаги, компания пожаловалась на слишком большие затраты на сырье, энергию и рабочую силу. Например, сталь в Европе, по данным Electrolux, стоит на 31 процент дороже, чем в Китае, и на 27 процентов — в Таиланде. Почасовая стоимость рабочей силы в Западной Европе составляет 37 евро, по сравнению с 12 в Восточной Европе и 9 — в Турции. Рабочие руки в Азии обходятся почти в восемь раз дешевле.

Кроме того, электроэнергия в Западной Европе стоит 204 евро за мегаватт-час. В Азии приходится платить 114 евро, а в Турции — 77.

Ранее потери Electrolux из-за ухода с российского рынка оценили в 35 миллионов долларов. Кроме того, компания наряду с другими была серьезно оштрафована антимонопольными органами Франции за ценовой сговор. В общей сложности речь шла о 611 миллионах евро. Самый большой штраф в 189,5 миллиона евро получила тогда компания SEB, производящая сковороды Tefal и кухонную утварь All-Clad.