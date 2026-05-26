В России заработает программа кредитования для МСП на 150 млрд рублей

С 1 июля в России заработает новая программа кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом до 150 млрд руб, заявил на совещании у главы правительства РФ вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Он уточнил, что реализация программы начнется совместно с банками и Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Ставка по кредитам будет равна ключевой ставке Центробанка России.

Новак отметил, что в стране уже действуют льготные инвестиционные кредиты для МСП, в первую очередь для приоритетных отраслей. В важные направления входят обрабатывающая промышленность, гостиничная сфера, информационные технологии, креативная индустрия. Кроме того, правительство оказывает помощь малому предпринимательству в решении проблем с задержками оплаты со стороны крупного бизнеса.

Так, благодаря этой поддержке, малый бизнес с начала 2026 года смог во внесудебном порядке получить около 60% задолженности. 19 февраля министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что малый и средний бизнес в 2026 году сможет суммарно привлечь около 900 млрд рублей финансирования с использованием инструментов господдержки.