Расходы авиакомпаний ЕС возрастут на миллиарды

Дополнительные финансовые расходы каждой из ведущих европейских авиакомпаний возрастут по меньшей мере на €1,5 млрд из-за новых климатических правил ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

Брюссель рассматривает, по данным издания, возможность распространения своей системы торговли выбросами (ETS) на рейсы, вылетающие из сообщества, в рамках пересмотра системы, лежащей в основе стремления Европы к декарбонизации различных отраслей. Согласно прогнозам консалтинговой компании Transition Metrics, консультирующей инвесторов по вопросам ценообразования на углеродные выбросы, это затронет прежде всего таких авиаперевозчиков, как Lufthansa, British Airways и Air France - KLM. Их дополнительные затраты в 2027 году достигнут €1,8 млрд, €1,7 млрд и €1,5 млрд соответственно.

По словам главы Transition Metrics Яна Аренса, полное покрытие системы торговли выбросами (ETS) добавит €100 к стоимости билета Франкфурт - Пекин, если затраты на углеродные выбросы будут переложены на пассажиров.

"Эти затраты не являются незначительными, они существенны", - отметил эксперт.

Авиакомпании уже сталкиваются с проблемой страхования своих обязательств по соблюдению требований 2027 года.