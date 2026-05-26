В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

Росимущество во второй раз подряд не смогло продать на аукционе национализированные почти год назад активы группы «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом свидетельствуют данные площадки ГИС «Торги».

На первый аукцион, который должен был состояться 18 мая с начальной ценой 162 миллиарда рублей, не было подано ни одной заявки. Вторые торги ведомство хотело провести по «голландской» модели, то есть с понижением цены, но не более чем в два раза.

В этом случае желание участвовать высказала компания «Русские угли», однако ее не допустили к торгам. Кроме того, по логике такого аукциона он может проходить лишь в том случае, когда участников как минимум двое.

Основная часть лота приходится на 67,2 процента акций ПАО «ГК «Южуралзолото» стоимостью 140,4 миллиарда рублей. Все желающие участвовать в торгах должны были, помимо заявки, внести задаток в размере 3,24 миллиарда рублей (20 процентов от начальной стоимости).

АО «Русские Угли» основано в июне 2024 года. Выручка компании за 2025 год составила 292,8 миллиона рублей. Из более серьезных участников рынка об интересе к активу никто не заявлял.

После повторной неудачи Росимущество может продать актив по минимально допустимой цене — это десять процентов от первоначального предложения, то есть за 16,2 миллиарда рублей. Однако в этом случае бюджет столкнется с недополучением уже запланированных в доходной части средств от приватизации госимущества.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что вырученные от продажи ЮГК деньги потратят на решение первоочередных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Советский районный суд Челябинска национализировал активы ЮГК по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года. Их бывшего владельца Константина Струкова обвинили в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти. Речь шла о том, что бизнесмен, фактически контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Заксобрания Челябинской области. Важной претензией к нему стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу.