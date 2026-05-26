Один из крупнейших производителей газа продлил форс-мажор

На фоне затянувшейся войны в Иране руководство катарской национальной нефтегазовой компании QatarEnergy продлило форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Изначально компания объявила форс-мажор в начале марта из-за ракетной атаки Ирана на завод в Рас-Лаффане. Ограничения на поставки СПГ зарубежным контрагентам в итоге были продлены до середины августа. Об этом решении руководство энергогиганта уведомило импортеров, в том числе из европейских стран. Такое уведомление, в частности, получила итальянская энергетическая компания Edison.

Qatar Energy связывает с Edison долгосрочный контракт на ежегодные поставки в Италию 6,4 миллиарда кубометров СПГ. Получение очередной партии топлива пришлось отложить как минимум на несколько ближайших месяцев. Дальнейшие шаги будут во многом зависеть от степени напряженности в ближневосточном регионе, заключается в материале.

Катарская энергокомпания оказалась не единственной, которой пришлось пойти на экстренные меры из-за войны в Иране. В начале второй половины апреля стало известно о временной приостановке экспорта энергоресурсов государственной нефтяной корпорации Кувейта — Kuwait Petroleum. В компании объяснили подобное решение продолжительной блокадой Ормузского пролива, через акваторию которого до кризиса проходила значительная часть поставок топлива за рубеж.