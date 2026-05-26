ВТБ и Wildberries договорились о стратегическом партнерстве

ВТБ и объединенная компания Wildberries & Russ («РВБ») согласовали условия стратегического партнерства, в рамках которого банк купит миноритарную долю в цифровых финансовых активах (ЦФА) «РВБ», сообщили шесть источников РБК, знакомые с ходом переговоров. Детальное обсуждение сотрудничества начнется после 30 июня, когда пройдет собрание акционеров банка, уточнил один из них. Пока что документ носит рамочный характер.

Впоследствии ВТБ вправе увеличить свою долю в ЦФА «РВБ», уточнили в пресс-службе кредитной организации. Группа видит большой потенциал в совместном партнерстве, заявили там же. По словам источника, оценка активов, необходимая для создания альянса, была завершена в апреле.

Варианты сотрудничества

Стороны будут развивать совместные финтех-проекты на базе «Вайлдберриз банка» и розничного сегмента ВТБ, уточнили три источника издания.

«Госбанк будет использовать канал продаж через цифровую инфраструктуру маркетплейса, а «легкий» банк получает сеть отделений», — таким образом один из собеседников описывает возможное партнерство. «Партнерство будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг», — уточнили в ВТБ.

Там отдельно отметили, что не рассматривают вариант передачи «РВБ» розничной сети ВТБ, в частности отделений «Почта банка».

Источник РБК также уточнил, что после передачи «Почта банка» в адрес ВТБ последний стал владельцем крупнейшем сети офисов в стране. После этого банк стал развивать партнерские отношения с технологическим сектором, в том числе с «Яндексом».

«Партнерство с «РВБ» усилит позиции ВТБ на финтех-рынке», — резюмировал он.

Кадровые перестановки

В рамках соглашения председатель правления «Вайлдберриз банка» Георгий Горшков вернется обратно в ВТБ на пост заместителя председателя правления, заявили все шесть источников РБК. Они уточнили, что в Горшков на новом месте будет курировать рознцицу, а первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова сфокусируется на сегменте трансграничных платежей.

В ВТБ кадровые перестановки комментировать не стали.

Чушь случилась

Впервые о том, что ВТБ и Wildberries обсуждают возможное сотрудничество, источники РБК сообщили еще 9 апреля. Однако основательница маркетплейса Татьяна Ким опровергла эти слухи в тот же день.

«100% нет, это полная чушь», — заявила она тогда «Интерфаксу».

Катализатором для разговоров о возможном партнерстве между ВТБ и «РВБ» стал конфликт между банками и маркетплейсами, в ходе которого кредитные организации предложили запретить платформам прямые скидки и бонусные программы. Банки сетовали, что увязывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор потребителей и может вводить их в заблуждение. В понимании банкиров потребитель должен получать выгоду «при любом сценарии оплаты».

На выпад банков тогда отреагировала Ким, сравнив поведение финансистов с циничным уничтожением конкурентов. Одновременно она обратила внимание на то, что банки сами строят свои экосистемы, внутри которых предоставляют скидки клиентам.