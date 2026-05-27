Москва усложнила передачу замороженных активов ЦБ РФ Киеву

Банк России начал второй судебный процесс против Евросоюза, оспорив регламент, на основе которого строится кредитная программа Ukraine Support Loan объёмом до 90 миллиардов евро. Об этом пишут «Известия».

Как пояснил глава международного сервиса Алексей Богданов, формально конфискации пока нет. Однако схема устроена так, что государственные резервы фактически используются как обеспечение кредита третьему лицу.

Эксперты сходятся во мнении, что процесс создаёт для Брюсселя серьёзные юридические риски. Консультант Анастасия Файнберг напомнила, что речь идёт о суверенных резервах Центрального банка — наиболее защищённой категории госсобственности в международной практике.

По её словам, европейская схема уже вышла за рамки простой заморозки, а любое частичное признание её спорности может затронуть всю систему использования российских активов.