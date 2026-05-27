Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости рассказал о главных вопросах, которые волнуют иностранные компании, рассматривающие возможность вернуться на российский рынок.

По его словам, западных партнёров прежде всего интересуют критерии, по которым им позволят возобновить деятельность. Некоторые из этих критериев были сформулированы ещё четыре года назад.

В частности, бизнес хочет понять, как будет оцениваться поведение компании за время её отсутствия. Шохин привёл условный пример: если производитель переключился с выпуска автомобилей на производство военной техники для нужд ВСУ, то отношение к такому бизнесу будет особым. Кроме того, компании опасаются слишком жёсткого принципа, при котором страна происхождения автоматически становится ограничителем для возвращения.

Второй блок вопросов касается судьбы активов, оставленных в России. Иностранных партнёров беспокоит, попадут ли их предприятия под временное государственное управление. Шохин пояснил, что соответствующий указ президента уже действует.

Если материнская компания финансирует украинские вооружённые силы или вводит ограничения против России, то передача её дочерних структур во временное управление вполне возможна с точки зрения национальной безопасности.

Третья острая тема - зарплаты для высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа, для которых планируется ввести упрощённый режим пребывания. Минфин предложил установить планку более 700 тысяч рублей, однако иностранный бизнес заявляет, что готов индексировать зарплаты, но не до такого уровня. Также компании спрашивают, что делать с результатами интеллектуальной деятельности и кому их можно передавать.

Все эти вопросы планируется обсудить на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее власти РФ неоднократно подчёркивали, что преференций для возвращающихся западных компаний не будет. Они должны входить на рынок на конкурентной основе. Первый вице-премьер Денис Мантуров уточнял, что при отсутствии опционов на обратный выкуп игра начнётся «с чистого поля».