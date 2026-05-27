Южнокорейский мессенджер подал заявку на регистрацию бренда в России

Южнокорейская компания Kakao Corp. подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака KakaoTalk в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

В заявке указаны классы товаров и услуг, включая программное обеспечение, рекламные сервисы, передачу сообщений и социальные платформы.

KakaoTalk — бесплатное мобильное приложение для обмена сообщениями и голосовой связи, впервые выпущенное в 2010 году. Сервис доступен на устройствах с iOS и Android, а также на персональных компьютерах. В Южной Корее им пользуется более 97% жителей страны.

После ограничений и замедления работы Telegram мессенджер KakaoTalk зафиксировал рост числа пользователей из России.