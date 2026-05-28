Маркетплейсы усилили влияние на экономику России

Вклад цифровых сервисов в ВВП России в 2025 году достиг 8,5%, следует из данных НИУ ВШЭ. Совокупный оборот платформенного сектора превысил 18,3 триллиона рублей, а число заказов через маркетплейсы и агрегаторы услуг превысило 12 миллиардов, пишут «Ведомости».

Исследователи отмечают, что за четыре года объем платформенной экономики увеличился почти в шесть раз. Такой рост объясняется расширением онлайн-торговли и активным развитием сервисов доставки и такси, которые продолжают укреплять позиции в потребительском сегменте.

На одной из популярных площадок наиболее динамично растут продажи электроники и крупной бытовой техники. В 2025 году этот сегмент прибавил 170%, а в 2026 году сохраняет темпы около 120%. Оборот ноутбуков вырос на 209%, а продажи смартфонов почти удвоились.

Также фиксируется рост в категориях автомобильных товаров, мебели и строительных материалов.