Портал «Рамблер» рассказал, как ИИ определяет истинные потребности читателей

Как отличить поверхностный запрос от настоящего и не разочаровать пользователя.

© Александр Килин

26 мая 2026 года на конференции Data Fest 2026 выступил Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). В рамках секции Agents in Action он представил доклад на тему «RAG под капотом: как качество поиска определяет интеллект ИИ-агента».

RAG (Retrieval-Augmented Generation) – это технология поиска и генерации ответов, при которой искусственный интеллект не полагается только на свои «внутренние» знания. Сначала система находит актуальные документы, а затем большая языковая модель (LLM) составляет ответ на их основе. Сергей Карпович рассказал о том, как трансформируется поиск и строится архитектура ИИ-сервисов в новостном сегменте.

Спикер отметил, что на сегодняшний день поток инфоповодов значительно превышает количество данных, которое в силах воспринять читатель. У человека формируются синдром новостной усталости и турбулентности: становится трудно вникать в суть текстов и выбирать нужное. В архитектуре RAG LLM помогает определить истинные потребности, поиск обеспечивает высокорелевантными ответами, что в целом помогает ИИ-агенту давать актуальный полезный ответ в соответствии с информационной потребностью пользователя.

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Наш ИИ-агент помогает пользователю задать вопрос в свободной форме и получить исчерпывающий ответ без эмоциональной окраски и с подтверждающими ссылками. Мы используем механизм поиска Elasticsearch, что дает возможность настроить фильтрацию по различным текстовым и нетекстовым параметрам. Используя контекст и историю диалога, учитывая морфологию русского языка, мы стараемся найти максимально подходящий для него ответ».

Data Fest 2026 – масштабная гибридная конференция сообщества Open Data Science, представляющая собой серию мероприятий в разных городах и странах, посвященных анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению. Фестиваль проходит с 23 по 31 мая 2026 года. 26 мая мероприятие состоялось при поддержке Сбера.