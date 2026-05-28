Российская марка Aurus представит на ПМЭФ-2026 две новинки

Как выяснила "Российская газета", бренд Aurus представит на ПМЭФ-2026 обновленные модели: Aurus Senat и Aurus Senat Long.

Облик обновленного Aurus Senat Россия и весь мир увидели в 2024 году - во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. На ПМЭФ-2026 состоится официальная презентация серийной модели в новом облике. Флагманский седан бренда прошел глубокую модернизацию, изменения коснулись как интерьера, так и экстерьера автомобиля.

Внесены конструктивные изменения, повышающие эффективность работы тормозной системы, подвески, системы подачи топлива и автоматической трансмиссии. В салоне автомобиля применены новые цифровые и электронные решения. В части экстерьера дизайнеры сохранили классическую архитектуру, обогатив силуэт автомобиля новыми выразительными элементами.

Вторая премьера бренда - обновленный Aurus Senat Long. До сих пор эта модификация была скрыта от глаз широкой публики. Ее показ на ПМЭФ 2026 - первое знакомство с обширной аудиторией.

Ключевое отличие модели - обновленная конструкция кузова. Инженеры отказались от центральной вставки между передними и задними дверями. Такое решение не только придает автомобилю плавность силуэта, но и повышает удобство посадки на задний ряд. Обновленный Senat Long - это шаг к еще большей гармонии между особым статусом и современной функциональностью, отметили в компании Aurus.

Гости форума смогут увидеть автомобили Aurus в новом облике в экспозиционном павильоне Гаража Особого Назначения ФСО России.

Еще одна точка притяжения бренда разместится в центральном Пассаже Экспофорума, где в рамках экспозиции будет представлен еще один обновленный Aurus Senat.

С января по апрель 2026 года на заводе Aurus в Елабуге проводилась модернизация производства в рамках графика индустриализации, включая подготовку к выпуску новой модели. К сборке прототипов приступили в марте.

На первых предсерийных образцах обновленного Aurus Senat были проведены необходимые технические испытания - как на собственной площадке в Елабуге, так и в ФГУП "НАМИ" - ведущем российском институте автомобилестроения. Работа по испытаниям продолжается.

Модели Aurus в новом облике символизируют путь непрерывного развития, в котором уважение к лучшим традициям встречается с новыми технологическими достижениями.