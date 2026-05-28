Бывший владелец гипермаркетов «О'кей» сменил название на «ДА»

Люксембургская компания O'KEY Group S.A. объявила, что сменит название на МКПАО «ГРУППА ДА» после редомициляции и регистрации в России.

«27 мая 2026 года общим собранием акционеров в рамках планируемой редомициляции было одобрено будущее наименование компании — МКПАО «ГРУППА ДА» (DA GROUP IPJSC)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение вступит в силу после регистрации группы на территории России. До момента регистрации МКПАО O'KEY Group продолжит работать под текущим названием.

В ноябре прошлого года сообщалось, что генеральным директором сети гипермаркетов «О'кей» стал Андрей Кришнев. Он сменил на должности гендиректора Константина Арабидиса, который покинул компанию 24 ноября.

По данным Infoline, сеть «О'кей», основанная в Петербурге в 2001 году, занимает 10-е место в рейтинге торговых сетей FMCG.