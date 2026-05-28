Мишустин назначил Исаева гендиректором ЗАЭС еще на два года

Владислав Исаев назначен генеральным директором Запорожской атомной электростанции. Распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Распоряжение предписывает назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС". Уточняется срок полномочий - два года.

Территория Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара в последний месяц активно обстреливают ВСУ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен эти м фактом. Накануне он не мог связаться с группой экспертов на ЗАЭС – из-за обстрелов было нарушено электроснабжение и пропала связь.