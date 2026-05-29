Роспотребнадзор приостановил реализацию 64,5 млн единиц воды "Джермук"

Роспотребнадзор направил поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации в России 64,5 млн бутылок минеральной воды "Джермук". В воде выявлено превышение содержания гидрокарбоната, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором направлено дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки "Честный знак" о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 млн единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды "Джермук", изготовитель - ЗАО "Джермук групп" (Республика Армения). Поручение о блокировке новых партии действует с 28 мая 2026 года на срок до дополнительного уведомления", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что основанием для поручения стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. В Роспотребнадзоре отметили, что это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье.