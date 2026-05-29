США продлили срок продажи иностранного бизнеса «Лукойла»

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH, иностранного бизнеса «Лукойла», до 27 июня. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Санкции в отношении российской нефтяной компании введены в октябре 2025 года, тогда же была выдана лицензия. С тех пор ее неоднократно продлевали, поскольку сделка еще не совершена.

Главным претендентом на активы считается американский инвестиционный фонд Carlyle. Предварительно «Лукойл» договорился с ним в январе, но договор пока не подписан. Сразу после введения ограничительных мер российская компания сообщила, что стремится продать весь бизнес стоимостью порядка 1,7 триллиона рублей одному покупателю.

Первым претендентом на Lukoil International GmbH, готовым купить все сразу и оперативно, был международный энергетический трейдер Gunvor. Однако США в грубой форме отвергли эту инициативу, указав на связи компании с Россией. Такая реакция привела к уходу в отставку гендиректора и сооснователя трейдера Торбьерна Торнквиста. Также бизнесмен продал свою долю в компании, составляющую 85 процентов.

В марте «Лукойл» сообщил, что по итогам 2025 года получил убыток по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) в размере 1,06 триллиона рублей против чистой прибыли годом ранее в 851,5 миллиарда рублей. Такой результат обеспечило обесценение активов Lukoil International GmbH.