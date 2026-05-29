Портал «Рамблер» признан лучшим ИИ-решением года на премии «Лидеры цифровизации»

Члены жюри высоко оценили ориентацию проекта на гиперперсонализацию и потребности пользователей.

27 мая 2026 года на площадке Центра событий РБК состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Лидеры цифровизации» (Digital Leaders). Победу в номинации «Лучшее решение с использованием искусственного интеллекта» категории «Бесконтактные сервисы» одержал LLM–портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), предоставляющий ИИ-сервисы на базе нейросети ГигаЧат от Сбера.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Награда в этой премии – признание большой работы всей команды. Несмотря на стремительное развитие технологий, люди остаются для нас на первом месте. Мы следим за меняющимися потребностями пользователей наших продуктов и сервисов, чтобы внедрять действительно полезные и востребованные инновации в долгосрочной перспективе».

«Рамблер» стал первым в России LLM-порталом, использующим искусственный интеллект для взаимодействия человека с контентом. Команда планомерно реализовывает стратегию полезности для пользователей за счет предоставления помощи по различным жизненным ситуациям – от оценки стоимости транспортного налога до рецепта торта на день рождения.

Гиперперсонализация стала важным направлением продуктового развития портала в 2025 году. Она позволяет оперативно получать каждому человеку нужную именно ему информацию и экономит его время для себя и близких.

Digital Leaders – премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн сервисов.