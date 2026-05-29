«Афиша Daily» выпустила первую книгу о кино в новой авторской серии

Трендовое онлайн-издание открывает книжное направление

«Афиша Daily» выпустила свою первую книгу совместно с издательством БОМБОРА – «Запретные техники кино. Частные уроки от главных режиссеров современности». Физическое издание стало продолжением одноименного онлайн-спецпроекта, в рамках которого кинокритики редакции собрали большую серию разговоров о кино, профессии режиссера и о том, как сегодня меняется киноязык.

В основу книги легли интервью кинокритиков «Афиши Daily» Евгения Ткачева и Никиты Лаврецкого с российскими и зарубежными режиссерами современности. Всего проект объединил 14 бесед с авторами от Фрэнсиса Форда Коппола до Романа Михайлова, которые по-разному переосмысливают границы кинематографа, работают с формой, импровизацией, монтажом и актерской природой кадра.

Александра Садыкова-Левина, главный редактор «Афиши Daily»:

«Книга – результат титанического труда кинокритиков “Афиши Daily”. Проект длился больше года, и печатная версия – логичное завершение этой работы. Книга – не просто сборка интервью, позволяющих лучше понять классиков мирового и отечественного кино, но и настоящее пособие для тех, кто собирается начать свой путь в этой сфере. Нам также важно было показать взгляд на индустрию самых разных ее участников: и всемирно известных режиссеров, и тех, кто только снял свой первый успешный фильм. Эта концепция отражает ценности и продолжает традиции “Афиши Daily” – замечать новые лица и давать им голос. Надеемся, что книга позволит читателям лучше узнать любимых режиссеров, а также открыть новых фаворитов, за чьим творческим путем будет интересно наблюдать в последующие годы».

Бумажная версия существенно расширяет материалы спецпроекта. В книгу вошли небольшие эссе о каждом режиссере, а также эксклюзивные фрагменты интервью, которые ранее не публиковались на сайте. Благодаря этому «Запретные техники кино» работают не только как продолжение редакционного проекта, но и как самостоятельное издание с прикладной ценностью для читателя.

По словам одного из авторов книги, кинокритика «Афиши Daily» Евгения Ткачева, таких изданий на русском языке немного, и в этом смысле «Запретные техники кино» заключают в себе практическую пользу: в обстоятельных беседах с опытными кинематографистами и начинающими талантливыми постановщиками собраны множество любопытных лайфхаков о том, как снимать кино.

Выход «Запретных техник кино» дал старт новой книжной серии совместно с издательством БОМБОРА «Афиша: Книги от Афиши Daily», в рамках которой будет выходить литература, посвященная исследованиям современной культуры.