SpaceX снизила ожидаемую стоимость по итогам IPO на 10%

Американская компания SpaceX снизила ожидаемую стоимость бизнеса по итогам первичного публичного размещения акций (IPO) до $1,8 трлн вместо изначальных $2 трлн. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, оценка была снижена после консультаций руководства с советниками и инвесторами. Собеседники агентства пояснили, что детали IPO такого масштаба обычно корректируются перед выходом на биржу на основе подобных обсуждений. Стоимость может быть пересмотрена после начала приема заявок инвесторов.

Компания подала документы для проведения IPO 20 мая. Подготовительный этап процедуры может начаться 4 июня, а основной, когда компания начнет принимать заявки на покупку ценных бумаг, запланирован на 11 июня. Собеседники агентства отметили, что сроки могут измениться, но отсрочка может составить лишь несколько дней.

SpaceX рассчитывает привлечь $75 млрд нового финансирования. В таком случае IPO компании Илона Маска может стать крупнейшим в истории.