РЖД увеличат количество «Сапсанов» из Москвы в Петербург из-за ПМЭФ

РЖД увеличат количество поездов «Сапсан» на направлении Москва – Санкт-Петербург в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На наиболее востребованные даты между двумя городами будет назначено 16 пар высокоскоростных поездов, сообщили в компании.

В РЖД пояснили, что в дни форума традиционно фиксируется заметный рост пассажирского спроса на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с этим перевозчик усиливает железнодорожное сообщение: увеличивается составность отдельных рейсов, а также вводятся дополнительные поезда, что позволяет повысить пропускную способность линии в периоды пиковой нагрузки.

Отмечается, что загрузка «Сапсанов» в наиболее напряженные дни – накануне открытия форума и сразу после его завершения – достигает примерно 95%, что отражает высокий уровень востребованности направления в этот период.

ПМЭФ – одно из крупнейших деловых мероприятий в России, которое ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и собирает представителей бизнеса, государственных структур и международных компаний. В 2026 году форум запланирован на период с 3 по 6 июня.