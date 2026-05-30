В Венесуэле создали технологический центр нефтегазовой отрасли

Технологический центр и центр управления данными по углеводородам создан в нефтегазовой отрасли Венесуэлы. Об этом сообщила уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Мы открываем Технологический центр и центр управления данными для нефтегазовой отрасли, именно здесь будет располагаться банк данных <…> и находиться весь информационно-автоматизированный центр отрасли", - заявила Родригес на церемонии открытия центра.

Она отметила, что центр призван укрепить суверенитет, обеспечить обработку и управление технической информацией в национальной нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

Уполномоченный президент указала, что технологическая поддержка центра позволит создавать прогнозные модели для обслуживания нефтегазовых месторождений, улучшить производственные мощности, использовать возможности в области хранения данных, промышленной кибербезопасности и автоматизации.

Родригес сообщила также о создании ведомства, которое будет заниматься вопросами искусственного интеллекта и производственной эффективности с целью развития нефтегазовой отрасли и стратегической модернизации страны.