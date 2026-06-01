Состояние богатейших россиян выросло почти на $22 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2026 года на $21,847 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

Согласно рейтингу, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал $5,63 млрд, его состояние достигло $24,6 млрд. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон увеличил состояние на $4,15 млрд, до $27,8 млрд, а основатель "Северстали" Алексей Мордашов заработал $3,66 млрд, увеличив состояние до $29,9 млрд.

В то же время состояние российского предпринимателя Михаила Прохорова сократилось на $4,6 млрд, до $12 млрд. Состояние сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова стало меньше на $2,2 млрд, до $12,2 млрд.

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года, в него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.