Назван лидер рейтинга богатейших наследников России

Сын основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров, передает ТАСС. По данным журнала Forbes, состояние Юсуфа Алекперова составляет 29,5 млрд долларов.

Второе место в списке разделили двое детей Леонида Михельсона, основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур». На каждого из них приходится по 14,15 млрд долларов. Тройку лидеров замыкают дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко с состоянием по 10,2 млрд долларов на каждого.

Кроме того, в первую десятку рейтинга вошли дети Сулеймана Керимова и наследники владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина. Также в списке оказались дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко и основателя «Фосагро».

