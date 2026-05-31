Euroclear обжаловал немедленное взыскание 200 млрд евро по иску Центробанка РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который ранее удовлетворил иск Банка России о взыскании порядка 200 млрд евро.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Euroclear в суде, адвоката Максима Кулькова.

"Могу подтвердить, что мы подали жалобу на неделе", - сообщил Кульков.

15 мая Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах на общую сумму порядка 200 млрд евро. Напомним, спор касается замороженных российских активов.

26 мая суд обратил к немедленному исполнению решение по иску ЦБ к Euroclear.