Известная финская компания — производитель обуви Kuomiokoski Oy (бренд Kuoma), закрывает свою старейшую фабрику и переносит производство в другой город на фоне падения доходов после ухода с российского рынка, передает телерадиокомпания Yle.

По данным телеканала, выручка компании в последние годы упала примерно на треть. В 2025 году убытки составили более €1 млн.

В связи с этим, фабрика в поселении Куомиокоски будет закрыта, а все производство перемещено в город Мянтюхарью.

Расследование показало, что компания не только закрывает старейшую площадку, но и использует сторонних производителей, отметили журналисты.

По их данным, для ряда моделей в республике производятся лишь подошва и стельки, в то время как все остальные части обуви, включая шнурки, поставляются из Индонезии.

Самая популярная модель — Putkivarsi —также не является полностью финской, голенище для нее шьют в Латвии.

Напомним, что Kuomiokoski начала свою деятельность в 1928 году с выпуска стелек для обуви. В дальнейшем маленькая фабрика превратилась в огромный центр по производству зимней обуви для детей и взрослых.

Вся обувная продукция бренда снабжалась знаком качества Avainlippu от Ассоциации финского труда, при производстве использовались только высококачественные материалы.