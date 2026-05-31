Wildberries запустит проект с безопасной интернет-средой для детей

Объединенная компания Wildberries & Russ планирует запустить проект с безопасной интернет-средой для детей. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

"Еще один проект мы запускаем буквально в июне, пока на сотрудников. Его задача - стать надежным помощником для родителей в первую очередь, чтобы помочь им разобраться во всех премудростях родительства. В том числе это безопасная среда для ребенка, поскольку сейчас повсеместно во всех странах озабочены этой проблемой, как сделать так, чтобы дети не попадали в общее пространство интернета. И мы сейчас серьезно работаем над тем, чтобы создать такую безопасную среду для детей", - сказала она.

Компания также планирует запуск проектов для широкой аудитории, направленных на решение демографических проблем, добавила Ким.

