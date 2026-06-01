Число менеджеров среднего звена сократилось на 4% за год

Количество руководителей среднего звена в российских компаниях за 2025 год сократилось на 4% против 1,4% годом ранее. Об этом говорится в обзоре HR Efficiency Benchmarks 2026 консалтинговой компании Regroup, с которым ознакомились "Ведомости".

В обзоре отмечается, что руководители среднего звена составляют 14,1% от общей численности работников компаний, принявших участие в исследовании.

Наиболее заметен чистый отток менеджеров среднего звена в финансовом секторе. Он составил 2,8% при общем сокращении персонала на 2,3%. При этом уточняется, что коэффициент увольнений по инициативе сотрудников снизился с 19% до 14,2%.

Кроме того, компании в 2025 году стали уделять больше внимания повышению эффективности существующей организационной структуры, а не расширению штата. Среднее количество часов обучения руководителей среднего звена выросло с 23,9 до 36,7 часа в год.

В исследовании приняли участие 119 компаний из 11 отраслей, включая IT, финансовый сектор, ретейл и промышленность.