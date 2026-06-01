Сервис бронирования OneTwoTrip выставлен на продажу

Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip выставлен на продажу и уже несколько месяцев ведет переговоры с потенциальными инвесторами. По оценкам участников рынка, стоимость компании может составить от 2 до 10 млрд руб. в зависимости от методики оценки и интереса покупателей, сообщают «Известия».

Основанный в 2011 году OneTwoTrip входит в число крупнейших онлайн-тревел-агентств России. Платформа предоставляет доступ к бронированию авиабилетов, отелей, железнодорожных и автобусных перевозок, аренде автомобилей и туристическому страхованию. По собственным данным компании, ее услугами пользуются более 11 млн путешественников.

Эксперты считают, что актив может заинтересовать как туристические холдинги, так и крупные экосистемы, банки и технологические компании. Среди потенциальных выгод для покупателя — известный бренд, готовая клиентская база и возможность быстро усилить позиции на рынке туристических услуг.

Продажа OneTwoTrip происходит на фоне активной консолидации сегмента: крупные игроки продолжают скупать сервисы для путешественников, стремясь расширить свои экосистемы и программы лояльности. Так, ранее стало известно, что «Яндекс» остался главным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования «Островок».