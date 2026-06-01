«Юникредитбанк» стал рекомендовать VIP-клиентам переходить в другие банки

Юникредитбанк стал рекомендовать своим премиальным клиентам переходить в другие банки с иностранным капиталом. Так, ОТП-банк с февраля и до конца 2026 года предлагает клиентам из Юникредитбанка специальные условия, следует из тарифного плана кредитной организации.

В документе указано, что с партнером в лице Юникредитбанка было заключено соглашение «регламентирующее взаимоотношения в определенном направлении». В пресс-службе ОТП-банка Frank Media подробностей этого соглашения не раскрыли, указав, что в рамках данного партнерства Юникредит «может рекомендовать своим клиентам продукты» кредитной организации.

В частности, таким клиентам доступны три месяца обслуживания карт «ОТП Premium» в подарок, два бесплатных посещения бизнес-залов сразу при открытии счета и безлимитный доступ в бизнес-залы при остатке от 2 млн рублей на счету, а также 14,2% годовых по приветственному вкладу.

АТБ до 31 августа 2026 года предоставляет клиентам, перешедшим из Юникредитбанка на обслуживание «Статус плюс», скидку в размере 100% на этот тариф при предъявлении промокода. На момент публикации в пресс-службе АТБ Frank Media не ответили.

В начале мая текущего года итальянская банковская группа UniCredit сообщила , что планирует в 2027 году разделить российский бизнес и частично продать инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. В сообщении говорилось, что покупателем является «хорошо зарекомендовавший себя частный инвестор, имеющий давние связи с местным институциональным и деловым сообществом».

Фактически «Юникредит» первая дочка европейского банка, которая пытается сократить число клиентов таким способом. Ранее такие банки предпочитали держать ставки по депозитам на запретительно низком уровне, чтобы стимулировать клиентов искать доходности в другом месте.