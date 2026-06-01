Стало известно о скрытой сети экспортеров-посредников «Северстали»

Одна из крупнейших металлургических компаний, ПАО «Северсталь», которая отрицала наличие офшоров, имеет скрытую сеть экспортеров-посредников. На их наличие указали данные таможенных реестров, о чем стало известно Telegram-каналу «Бойлерная».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бенефициара ПАО «Северсталь» богатейшего бизнесмена России по версии Forbes Алексея Мордашова «что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию». Представитель компании в свою очередь заявил Ленте.ру, что «Северсталь» зарегистрирована в России, так же как и другие активы Мордашова, находится в российской юрисдикции, а не в неких «офшорах», что в принципе невозможно с учетом того, что ПАО и его основной акционер давно находятся в санкционных списках ЕС, США и других западных стран.

Однако, отмечают источники, анализ операций через открытые международные агрегаторы таможенных данных сервисов Trademo, 52wmb, Volza выявил сеть юридических лиц, аффилированных с бывшим менеджментом «Северстали». Эксперты предполагают, что данные компании образуют замкнутую инфраструктуру, полностью подконтрольную структурам Мордашова.

Так, московское ООО «Стэйдж ТС», учредителями компании выступают бывший гендиректор «Северсталь СМЦ-Колпино» Шагин и Копылкова (учредитель ООО «Прима-Инвест», которую называют неофициальным деловым партнером Мордашова) при численности штата в девять человек за 2022-2023 годы заработало 60 миллиардов рублей. По данным таможни, с 2022 года компания поставила металла на 802 миллиона долларов Турции, Китаю, Бразилии и Эсватини. Исследуя цепочку поставок, были обнаружены еще несколько компаний с аномально высоким соотношением выручки к числу сотрудников, которые были открыты в 2022 году.

«По информации участников логистического и металлосервисного рынков, перечисленные компании-экспортеры, несмотря на колоссальные финансовые обороты, не ведут открытой коммерческой деятельности на рынке металлов. Все операции осуществляются внутри замкнутой цепочки контрагентов, что может снижать стоимость вывозимого за рубеж металла», — отмечают авторы.

В апреле 2026 года председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов возглавил рейтинг российских миллиардеров журнала Forbes. Состояние Мордашова оценивается в 37 миллиардов долларов, что является историческим рекордом для россиян. По информации издания, этому способствовал рост стоимости принадлежащей миллиардеру золотодобывающей компании Nordgold.