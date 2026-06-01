Фонд «Сколково» назвал победителя рейтинга инновационности российских банков

Аналитический центр «Sk Финтех Хаб», входящий в фонд «Сколково», признал Сбер лидером рейтинга инновационности среди 20 крупнейших банков России. Это третий год подряд, когда банк занимает первую строчку исследования.

«Многолетнее лидерство в рейтинге — не только знак признания достигнутых результатов, но и серьезное обязательство поддерживать высокий уровень проектов и программ перед всеми участниками рынка инноваций», — отметил старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков.

По его словам, банк продолжит развивать собственные технологические решения на основе искусственного интеллекта и способствовать росту всего инновационного рынка.

Исследование проводилось по 17 критериям, сгруппированным в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях» и «Цифровые сервисы». Сбер набрал максимальное количество баллов среди всех участников — 280 — и стал лидером в категориях инновационной оргструктуры и сотрудничества со стартапами.

Аналитики «Sk Финтех Хаб» отметили, что на лидерские позиции повлияла системная работа по предоставлению стартапам инструментов для развития и масштабирования: выпускники международного акселератора Sber500 заключают контракты и привлекают инвестиции, а венчурный онлайн-хаб SberUnity помогает стартапам находить заказчиков и финансирование, корпорациям — решать технологические задачи, инвесторам — искать соинвесторов и создавать закрытые инвестиционные клубы. В 2025 году совместно с правительством Москвы была организована офлайн-площадка Moscow Startup Summit.

Рейтинг инновационности банков — открытое исследование, которое проводится раз в полгода с 2019 года. Эксперты анализируют инструменты работы с инновациями в крупнейших банках страны и определяют наиболее активные в части взаимодействия со стартапами и инвестиций в новые технологии учреждения.