В Сбере зафиксировали снижение активности мошенников

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил, что с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить у клиентов банка порядка 120 миллиардов рублей. Однако благодаря системе противодействия мошенничеству (антифрод-системе) хищения удалось предотвратить.

«По классическому телефонному мошенничеству — речь, прежде всего, о массовых обзвонах злоумышленников якобы от имени известных компаний, правоохранительных органов или госструктур, подмене номеров — мы действительно видим важный сдвиг. В Сбере мы фиксируем снижение мошеннической активности: с начала года злоумышленники безуспешно пытались похитить порядка 120 миллиардов рублей, за аналогичный период прошлого года — около 170 миллиардов», — уточнил Станислав Кузнецов.

Банк фиксирует снижение активности мошенников: объем средств, которые преступники пытались похитить у клиентов, сократился на 30 процентов в годовом выражении. Эффективность антифрод-процессов банка, по словам Кузнецова, является одной из самых высоких в мире. По данным операторов связи, количество мошеннических звонков снизилось на 20-75 процентов, а количество случаев дистанционного мошенничества по данным Министерства внутренних дел по итогам первого квартала 2026 года снизилось на 22,7 процента.