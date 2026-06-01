В Wildberries опровергли информацию о планах по приобретению Gloria Jeans

ТАСС

Информация, распространяемая в интернете, о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, а переговоры о сделке идут очень активно.

"Информация не соответствует действительности, у Группы RWB нет интереса к данному активу", - прокомментировали в РВБ.