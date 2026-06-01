Замглавы фракции АдГ в Бундестаге подтвердил свое участие в ПМЭФ

Заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Вместе с уважаемыми коллегами я принимаю приглашение посетить в этом месяце экономический форум в России", - написал депутат на своей странице в X.

"Мы, АдГ, выступаем за диалог и выражение германских интересов в отношениях со всеми возможными торговыми партнерами. В то время как [канцлер Фридрих] Мерц и [вице-канцлер, министр финансов Ларс] Клингбайль по идеологическим соображениям отказываются от дипломатии, мы, АдГ, готовы снова открыть для граждан и компаний этой страны перспективы для поставок дешевой энергии", - заявил Фронмайер.

Ранее новостной портал t-online сообщал, что три представителя партии "Альтернатива для Германии" планируют принять участие в ПМЭФ. Помимо Фронмайера, это глава саксонского отделения АдГ, депутат ландтага (регионального парламента) Йорг Урбан и эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

