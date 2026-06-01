"Почте России" хотят разрешить привлекать юрлиц и ИП для работы с корреспонденцией

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым в том числе предлагается предоставить "Почте России" возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предусматривает, что "Почта России" сможет заключать договоры с юрлицами и ИП на выполнение задач при оказании услуг почтовой связи. При этом в документе подчеркивается, что поручать доставку почты сторонним компаниям нельзя. Ответственность за действия привлеченных специалистов будет нести сама "Почта России". При этом правительство сможет устанавливать конкретные требования к сторонним компаниям и ИП, которые будут привлекаться для работы с почтой.

Как отмечается в пояснительных материалах, это нововведение входит в комплекс мер по поддержке "Почты России".

