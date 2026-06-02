Rambler&Co получил статус одного из лидеров медиаиндустрии в сфере PR

Топ-менеджер медиахолдинга вошла в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

2 июня 2026 года объявлены результаты XII Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM 2026.

PR-директор Rambler&Co Виктория Джигкаева вошла в топ-3 директоров по корпоративным коммуникациям в сфере «Медиа», топ-5 руководителей, отмеченных «За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России», а также включена в первую двадцатку номинации «Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России».

Медиахолдинг Rambler&Co вошел в топ-10 рейтинга лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и топ-20 среди лучших департаментов российской медиаиндустрии.

Виктория Джигкаева обладает 20-летним опытом руководящей работы в ведущих digital- и медиакомпаниях России. Среди ее достижений: рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», премия «Медиаменеджер России», награда Effie Russia Awards, LOUD PR, «Золотая стратегия» и другие. Она постоянный член жюри премии НПБК, Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury и других отраслевых рейтингов и конкурсов.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникация Rambler&Co:

«PR-команда Rambler&Co – в числе лидеров медиасферы, по версии TOP-COMM 2026, благодаря системному стратегическому подходу к коммуникациям. Наши принципы неизменны: доверие пользователей, баланс экспертизы и технологий, точная реакция на социальные запросы. Ежедневный фокус – на человеке, его потребностях и ожиданиях. Благодарна АКМР за профессиональную оценку».

TOP-COMM 2026 – профессиональный рейтинг, организованный Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), который направлен на оценку эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях.