«Чуть-чуть потерпим»: как бизнес РФ адаптировался к санкциям

Российский бизнес адаптировался к санкциям и теперь больше обеспокоен высокими процентными ставками, чем внешними ограничениями, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

По его словам, на Западе продолжают говорить: «давайте еще чуть-чуть потерпим, введем новые санкции, и экономика России рухнет». Однако этого не происходит, отметил экономист. Ограничения действуют с 2014 года, и поставленная цель не достигнута.

Санкции не могут разрушить экономику, хотя негативное влияние оказывают, признал Бадалов. Но если в 2022 году бизнес часто жаловался на ограничения, то сегодня вспоминает о них в третью очередь или даже реже. Сейчас более насущные проблемы — дорогие кредиты. К санкциям же компании адаптировались, утверждает Бадалов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) в 21-м пакете рестрикций против России с высокой долей вероятности не введут полного запрета на поставки российской нефти и ограничений на морские услуги, связанные с ее транспортировкой.