Активы Google на €115 млн арестованы в Бельгии по иску российской «дочки»

Бельгийский суд наложил арест на имущество Google Belgium на €115 млн евро (около 10 млрд руб.) по иску российского ООО «Гугл». Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с решением.

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По информации издания, иск связан с взысканием дивидендов, которые, по версии российского суда, были выведены из российской «дочки» незадолго до начала процедуры банкротства компании. Московский суд заявил, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами.

Арест имущества Google Belgium был наложен в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса.

Если же бельгийский суд признает российское решение и удовлетворит заявление, взыскание может быть обращено на арестованные активы, а полученные средства направлены на расчеты с кредиторами российского «Гугла».

Всего ООО «Гугл» инициировало процедуры признания и исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира.

В феврале суд в Москве взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу «Гугла».