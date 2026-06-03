Раскрыты затраты операторов связи на создание 5G в России

Создание 5G в России потребует более 335 млрд руб. капитальных затрат операторов связи до 2036 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой исследование компании МТС.

Из них основная часть затрат — 286 млрд рублей -приходится на сегмент B2C, который будет убыточен для них. Создание сети в этом сегменте к 2036 году принесет убыток ператорам в общей сложности на 84 млрд рублей. Работа 5G в B2B-сегменте станет основой для монетизации сетей пятого поколения, считают в компании. По ее данным, прибыль от этого направления в 2026 году может составить 63 млрд рублей.

Однако операторы сталкиваются с ограничениями развития 5G, говорится в исследовании: при выделенном диапазоне частот 4,8–4,99 ГГц требуется в 1,5–2 раза больше базовых станций. Мировым стандартом считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, однако в России они заняты силовыми структурами.

На существующих частотах тоже можно запустить 5G, но из-за узости каналов это «не даст прироста скорости, а лишь покажет значок на экране», считают исследователи. Кроме того, базовые станции должны быть российскими, а доля устройств, которые поддерживают выделенный диапазон,— около 3%.

Также в исследовании говорится, что на первом этапе — в 2027 году — 5G появится только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а на последующих — к 2029 году — в 16 городах-миллионниках. В первый год операторы должны будут покрыть 15% территории города, а в третий — уже 50%.

Из выводов МТС следует, что в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию 4,3 тысячи базовых станций 5G, а к 2036 году их число должно вырасти до 61,2 тысячи штук. В материалах подчеркивается, что операторы уже инвестировали более 100 млрд рублей в оборудование, которое только переходит к серийному производству, которое находится «на начальной стадии внедрения».