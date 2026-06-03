AZUR air не планирует отменять рейсы

AZUR air заявила, что не намерена корректировать летнюю программу полетов, несмотря на введенные Росавиацией ограничения на эксплуатацию трех воздушных судов.

В авиакомпании подчеркнули, что сокращение флота носит временный характер и не повлияет на выполнение рейсов: перевозчик продолжает работать в рамках ранее утвержденного расписания на сезон лето-2026. Программа изначально формировалась совместно с туроператорами с учетом шести самолетов и резервирования. По мере возвращения временно выведенных бортов в строй объем перевозок может быть увеличен.

AZUR air также сообщила о завершении мероприятий по устранению замечаний, необходимых для снятия ограничений сертификата. В частности, по итогам аудита утвержден обновленный регламент бороскопических проверок двигателей: интервалы контроля ключевых узлов сокращены до 150–200 полетных циклов в зависимости от типа силовых установок. Для этих целей закуплено дополнительное оборудование.

Кроме того, AZUR air усилила подготовку летного состава, увеличив частоту тренировок на собственном полнофункциональном тренажере Boeing 757/767, а также расширила программу комплексных проверок воздушных судов. Пересмотрены и подходы к формированию неснижаемого запаса запчастей и компонентов как в техцентре во Внуково, так и на линейных станциях техобслуживания – с учетом статистики отказов техники за последние 5 лет.

В авиакомпании добавили, что продолжают взаимодействие с авиационными властями и рассчитывают на дальнейшее развитие системы обеспечения безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности.