Сбер открывает новые направления работы с Китаем

В канун ПМЭФ-2026 первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин побеседовал с изданиями China.com и Sina, с которыми поделился информацией о сформированном сотрудничестве с Поднебесной. Это партнерство, длящееся много лет, на сегодняшний день охватывает не только технологии, но и финансы, туризм, образование, а также благотворительные и спортивные проекты. Кроме того, Сбер планирует и дальше открывать новые направления совместных инициатив с коллегами из КНР.

Ведяхин выделил три ключевых направления взаимодействия с Китаем. Первое их них — наука и исследования, обеспечивающие слияние российской фундаментальной школы с китайским опытом внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Не мене важно сотрудничество в сфере образования, включающее партнерские образовательные программы, обмен студентами высших учебных заведений и исполнение ранее заключенного меморандума с Университетом Цинхуа. Также Сбер и КНР вместе развивают бизнес и технологии, подразумевающие интеграцию ИИ в промышленность, финансы и сферу услуг.

Ведяхин отметил, что Китай привлекает внимание масштабом и темпами развития своей технологической экосистемы. Он подчеркнул, что Китай является одним из мировых лидеров в области ИИ и open-source-технологий. Для России важно развивать сотрудничество в области вычислительной инфраструктуры и научных исследований. Ведяхин также указал на высокий уровень научной активности в сфере ИИ в Китае, что создает хорошие предпосылки для совместных разработок и исследований.

Сбер активно сотрудничает с китайскими партнёрами через Международный альянс в сфере ИИ, в который входят ведущие организации КНР. В 2025 году банк впервые принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC в Шанхае в статусе элитного партнера с собственным треком AI Journey. Участие в этом мероприятии запланировано и на 2026 год. Ведяхин подчеркнул: сообщество ученых из Поднебесной выступит на международном форсайте AI Horizons. В приоритете — создание совместных исследовательских центров и обеспечение доступа к независимым вычислительным мощностям. Он отметил, что задачи, стоящие перед обеими странами, схожи: выработка нормативной базы, стимулирующей развитие ИИ, инвестиции в человеческий капитал и создание прозрачных правил для долгосрочных партнёрств. Решение этих задач вместе позволит России и Китаю задать устойчивые стандарты технологического сотрудничества, ориентированные как на внутренний, так и на глобальный рынок.

Сбер также развивает инфраструктуру для платежей физических лиц. Российские туристы могут пополнять Alipay через приложение СберБанк Онлайн, что позволяет им оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду. Кроме того, доступны платежи через WeChat Pay или картами Visa/Mastercard иностранных банков, которые мгновенно пополняются из СберБанк Онлайн. В сфере туризма Сбер видит большой потенциал в привлечении гостей из Китая в Россию, особенно на курорт «Манжерок» на Алтае, где уже открыт международный аэропорт в Горно-Алтайске.

Говоря о благотворительных и спортивных проектах, Ведяхин упомянул Международный забег дружбы России и Китая, который состоялся 30 мая в Благовещенске и Хэйхэ. В мероприятии приняли участие 4 тыс. бегунов. Маршруты на 4,2 км и скандинавская ходьба на 1 км тянулись параллельно на двух берегах Амура. Все регистрационные взносы поступили в благотворительный фонд «Вклад в будущее» — их направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.