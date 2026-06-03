Тимур Турлов заявил об удвоении прибыли Freedom за отчетный финансовый год

Freedom Holding удвоил чистую прибыль и резко увеличил клиентскую базу. При этом завершение проверки со стороны американского регулятора SEC позволит компании укрепить свое присутствие на международных рынках, заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

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Согласно финансовой отчетности, с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026 года компания удвоила чистую прибыль, до $153,3 млн. Совокупные активы составили $13,2 млрд.

При этом Freedom Holding Corp. торгуется на бирже Nasdaq с 2019 года. За это время компания увеличила выручку в 26 раз. И в 2026 финансовом году этот показатель стал рекордным и составил $2,2 млрд. Динамику обеспечил рост собственного инвестиционного портфеля и остатков средств клиентов на брокерских счетах.

Одновременно с доходами выросла и клиентская база. Сейчас количество клиентов холдинга с учетом организаций-партнеров составляет около 14 млн человек. Из них более 5 млн пользуются суперприложением Freedom SuperApp, в котором можно как инвестировать, так и заказывать блюда из ресторанов. За год количество пользователей приложения выросло почти в три раза.

«Ежедневная аудитория Freedom SuperApp, сердца нашей экосистемы, составляет более 2,5 млн человек, хотя всего год назад их было чуть более миллиона. И я точно знаю, что решения, которые мы смогли реализовать в Казахстане, станут универсальными на всех рынках нашего присутствия», — заявил основатель и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Также компания сообщила о завершении проверки Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая длилась пять лет. По ее итогам SEC направила уведомление Уэллса — предупреждение о возможных принудительных мерах в отношении компании.

«Может звучать немного пугающе, поэтому объясню простыми словами. Это не обвинение и не приговор. Это что-то типа акта о проверке, почти любая проверка им заканчивается. Теперь компания может изложить свою позицию, прежде чем регулятор примет окончательное решение», — пояснил Тимур Турлов.

Ранее под внимание SEC и ее предписания попадали многие крупнейшие компании с Wall-Street, и во многих случаях споры удавалось урегулировать без каких-либо последствий. В компании отметили, что уже направили свою позицию регулятору и «спокойно ждут окончательного решения».

«Юристы и аудиторы у нас сильные, каких-то опасений у нас нет. Окончание проверки открывает нам прямой путь к привлечению капитала и получению финансовых лицензий в США и Европе», — пояснил Турлов.

По мнению главы холдинга, следующий год должен стать для компании «абсолютно прорывным». Среди планов выйти на финансовый рынок США. А в Европе Freedom Holding рассматривает Францию в качестве привлекательной юрисдикции для открытия нового банка под брендом Freedom. Также холдинг намерен запустить в Турции целую экосистему, построенную на финтехе, в которую входят брокер Freedom Yatırım и приобретаемый сейчас Turkish Bank A.Ş. Это откроет компании из Казахстана рынок с 90-миллионным населением.

Как следует из свежего отчета, Freedom Holding Corp., уже работает более чем в 20 странах, включая Казахстан, США, Европу и Центральную Азию. В этом же году было объявлено, что в Европу выходит и сервис путешествий Freedom Travel. За счет выгодного предложения — более 3,5 млн объектов размещения и прямых договоров с поставщиками услуг — бизнес собирается конкурировать с Booking и Airbnb.

Еще один аргумент в пользу надежности холдинга — открытие корреспондентского счета в Bank of New York Mellon (BoNY).