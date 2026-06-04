«Почта России» начала доставлять посылки из США

Операторы почты РФ и США возобновили почтовый импорт в Россию - это делается транзитом через третьи страны, сообщили ТАСС в "Почте России".

Теперь почтовые отправления из США снова можно получать через "Почту России" - возобновление импорта произошло еще в конце мая. Первая партия с такими посылками уже прибыла в РФ.

"Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений", - уточнили в госкомпании.

Собеседник на рынке пояснил ТАСС, что раньше доставка шла через экспресс-перевозчиков, но у них была ограничена сеть приема по США. Возобновление же приостановленного импорта "позволит охватить всю территорию страны", уточнил он.