Через "Почту России" можно будет покупать вино онлайн

В России будет возможна дистанционная продажа и покупка вина через "Почту России". О рассмотрении соответствующего документа "Российской газете" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В качестве сервиса подтверждения возраста для покупки будет использоваться мессенджер "Макс". Проект предложено принять и рассмотреть в этом году.

В 2023 году проект эксперимента по онлайн-продаже вина через "Почту России" был отложен. В нем должны были принять участие Москва и Подмосковье. Продлиться эксперимент должен был в течение трех лет.