Трансформация инклюзивного найма стала основной темой сессии ПМЭФ

Инклюзивный наем перестает быть исключительно вопросом социальной ответственности бизнеса и превращается в практическую необходимость. Об этом заявила замгендиректора HeadHunter Мария Комарова на сессии «Цифровая безбарьерная среда: как государство и бизнес создают рынок равных возможностей» в ходе ПМЭФ.

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Она привела данные платформы, согласно которым в 2025 году 51% работодателей рассматривали кандидатов с инвалидностью, а почти половина компаний готовы нанимать таких сотрудников сверх установленных квот.

Президент благотворительного фонда Х5 «Выручаем» Анна Скоробогатова рассказала о ситуации в компании. Около 5 тыс. сотрудников с инвалидностью работают в организации. При этом официально сообщили о своем статусе только 1100 человек в связи с опасениями стигматизации. По ее словам, они не готовы сообщать работодателю о необходимости особых условий труда. Этот барьер она назвала ключевым для преодоления.

Замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин ответил на вопрос о подготовке кадров. Он рассказал об организации системы инклюзивного профессионального образования, реализации мер для создания доступной образовательной среды, качественной подготовки специалистов. По его словам, адаптация образовательных программ вошла в фокус внимания. Кроме того, налажено сопровождение студентов с инвалидностью, а взаимодействие с работодателями для трудоустройства выпускников усилили.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сформулировал ключевые задачи. К ним он отнес создание бесшовной системы сопровождения от профориентации до трудоустройства, стимулирование работодателей к найму сверх квот, снижение административных барьеров. Также он рассказал о регуляторных инструментах. По его словам, масштабировать трудоустройство помогают совершенствование механизмов квотирования, налоговые стимулы и развитие программ субсидирования.

Участники дискуссии отметили необходимость упрощения отчетности для работодателей. Согласно исследованию экономического факультета МГУ, вовлечение людей с инвалидностью в рынок труда принесло бы российской экономике до 0,5% дополнительного роста ВВП ежегодно.