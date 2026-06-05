ВТБ: банковский сектор РФ может поставить рекорд по прибыли в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Российский банковский сектор в 2027 году может получить рекордную прибыль в размере до 4,1 трлн рублей. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Наш прогноз прибыли банковского сектора на 2026 год - 3,6-3,9 трлн рублей, на 2027 - до 4,1 трлн рублей. В дальнейшие периоды эта прибыль будет только расти. Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027-2028 годах", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ Пьянов заявлял, что прибыль российского банковского сектора по итогам 2026 года будет в диапазоне 3,6-3,9 трлн рублей.

Он также отмечал, что сам банк в рамках новой стратегии на следующие три года будет закладывать достижение триллионной чистой прибыли.