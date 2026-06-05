Компании из США готовятся вернуться на российский рынок

Иностранные компании, включая американские, изучают условия возможного возвращения на российский рынок, заявил в интервью «Известиям» на ПМЭФ президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

По его словам, в Дубае он встречался с президентом Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи и предпринимателями из США. Речь шла не только о тех, кто уже работает в стране (таких компаний более тысячи), но и о тех, кто только присматривается к рынку и пытается понять, как на него вернуться или войти.

При рассмотрении вопроса о возвращении важно учитывать, как именно бизнес покидал Россию, пояснил Катырин. Для тех, кто действовал лояльно — например, передавал бизнес российскому менеджменту для сохранения рабочих мест, — могут быть предусмотрены более мягкие условия с минимальными издержками.

Немецкие власти заявили о желании автопрома ФРГ вернуться на российский рынок

Говорить о массовом возвращении пока рано, но интерес у бизнеса есть, отметил собеседник издания. Консультации ведутся, в том числе через зарубежные представительства ТПП примерно в 40 странах. Через них иностранные компании изучают ситуацию, оценивают перспективы и возможные условия работы в РФ, добавил глава палаты.