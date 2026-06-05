В Сбере назвали препятствие для возобновления инвестиционной активности

Одним из главных препятствий для возобновления инвестиционной активности является реальный уровень ключевой ставки, заявил на деловом завтраке Сбера, состоявшемся в рамках ПМЭФ,президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

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«Визуально у нас ставка сильно упала за последний год — с 21 процента до 14,5 процента. Тем не менее если адресовать нас к реальной ставке, то разница между текущей информацией и номинальной ставкой ЦБ остается очень высокой. На сегодняшний день по последним опубликованным данным трехмесячный тренд упал до 2,4 при ставке 14,5 процента. Мы видим, что реальная ставка — примерно 12 процентов, что очень много. А последняя цифра падения инвестиций составляет 14 процентов, что является очень серьезным индикатором», — отметил глава Сбера.

И в этой ситуации главное найти границу, чтобы не переохладить экономику, добавил он.