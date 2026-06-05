Европейские рынки столкнулись с неожиданным падением цен

Европейские фондовые индексы открыли торги снижением на фоне распродаж в технологическом секторе, начавшихся на биржах США и Азии. Общеевропейский Stoxx 600 потерял 0,2%, лондонский FTSE 100 — также 0,2%, немецкий DAX и французский CAC 40 снизились на 0,3% каждый, сообщает CNBC.

Технологический сектор Stoxx 600 упал на 2%. Акции полупроводниковых производителей Infineon Technology подешевели на 4%, ASML — на 2,5%. Причиной стал негативный отчет о прибыли компании Broadcom, что спровоцировало отток капитала из секторов, связанных с ИИ, в более защищенные отрасли.

Особенно заметное падение произошло в Южной Корее: индекс Kospi рухнул на 4,3%, акции Samsung Electronics потеряли 4,3%, SK Hynix — 7,6%.

В США накануне Dow Jones обновил исторический максимум, поднявшись на 1,73% до 51 561 пункта. Nasdaq, напротив, снизился на 0,09% до 26 830 пунктов. S&P 500 прибавил 0,41%, закрывшись на 7 584 пунктах. Акции Nokia на европейских рынках упали более чем на 6% в рамках общей коррекции после нескольких дней роста.

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Ранее президент Дональд Трамп заявил, что был бы «рад» встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи, если бы это помогло заключить сделку. Конфликт между США и Ираном продолжается уже четыре месяца, стороны соблюдают хрупкое перемирие.