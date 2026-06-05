Путин: "Роснефть" вложила в индийскую экономику порядка $25 млрд

"Роснефть" вложила порядка $25 миллиардов в экономику Индии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы и сотрудничаем активно. Наша компания "Роснефть" является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии", - сказал он.

"Компания "Роснефть" вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов. НПЗ, порт, система заправок и так далее", - добавил российский лидер.

ТАСС - генеральный информационный партнер ПМЭФ.